日本福岛近海发生7.3级地震 已致超百人受伤

哈通社/努尔苏丹/2月14日-- 据共同社消息，13日晚11点07分左右，日本宫城县南部、福岛县中通地区和滨通地区观测到了震度6强（日本标准）的地震。据统计，宫城、山形、福岛、茨城、栃木、埼玉、千叶、神奈川8县共计105人受伤。东北至关东大范围地区有最多逾90万户停电，各地还发生断水。据悉，东京电力福岛第一核电站乏燃料池等处有部分水溢出，但对外部没有影响。

气象厅分析认为此次地震为10年前东日本大地震的余震，指出今后一周需要警惕震度6强左右的地震。这是自2011年4月以来再次发生震源位于东北地区近海、最大震度6强的地震。

据东日本高速道路公司称，常磐高速公路发生山体滑坡，«磐城中央出入口（IC）―亘理IC»区间持续封路。东日本铁路公司（JR东日本）表示，13日受停电影响，新干线各条线路部分区间一度停运。东北新干线的«那须盐原―盛冈»区间发现多处架线电杆倾斜，与秋田新干线的«东京―秋田»区间一同，14、15日全天停运。

宫城、福岛两县设置了灾害对策总部。宫城县内一度有超过5000户断水。据福岛县政府介绍，县内开设避难所并最多接纳了逾200人。有10栋住宅部分损毁，该县已对受灾较严重的福岛市和郡山市等17个市町适用《灾害救助法》。

据各家电力公司的消息，宫城县的女川核电站未见设备明显异常，辐射监测装置数值也没有变化。茨城县的东海第二核电站和新潟县的柏崎刈羽核电站并无异常。

气象厅最新公布称，震源位于福岛县近海，震源深度约55公里，震级推测为里氏7.3级，从北海道至中国地区大范围均有震感。之后震度3的地震等仍有持续。

日本政府13日晚在首相官邸的危机管理中心设置了官邸对策室。首相菅义伟14日在相关阁僚会议上发出指示，要求与受灾地方政府协作采取万全的灾害应急对策。防卫相岸信夫也在防卫省召开干部会议，指示若接到地方政府的灾害派遣要求就立即派遣自卫队。