外交部：第五轮叙利亚问题阿斯塔纳和谈将于7月4日至5日举行

哈通社阿斯塔纳 -- 据外交部消息，哈萨克斯坦外交部日前同俄罗斯、土耳其和伊朗外交部门就叙利亚问题阿斯塔纳和谈举办事宜达成共识，决定于7月4日至5日举行第五轮叙利亚问题阿斯塔纳和谈。

会谈期间，与会方计划就叙利亚局势、此前达成的协议实施问题及叙利亚冲突降级区相关事宜进行磋商。



叙利亚停火担保国（伊朗、俄罗斯、土耳其）将审议叙利亚冲突降级区相关文件。在建立叙利亚冲突降级区备忘录框架下，俄土伊还将讨论无阻碍提供人道主义援助、恢复基础设施等问题。



外交部第一副部长穆赫塔尔•特列乌别尔迪表示，已邀请叙政府和反对派代表出席定于7月4日至5日举行的阿斯塔纳会谈。



他说，俄罗斯、伊朗和土耳其这3个停火担保国的外交部高级代表将出席本次会谈。



上一轮叙利亚和谈于2017年5月3日至4日在阿斯塔纳举行。叙利亚政府和反对派、联合国、约旦、美国代表出席和谈，并签署关于建立叙利亚冲突降级区的备忘录。



建立叙利亚冲突降级区旨在为终止叙利亚境内的暴力行为、改善人道主义状况、通过政治手段解决叙利亚问题以及推动日内瓦和平对话进程创造更加有利的条件。



【编译：昂哈尔】