华人失业率降至7.4% 仍高于全英水平

哈通社阿斯塔纳9月1日电，据英中网报道，据来自英国国家统计局的数据显示，英国华人失业率降至7.4%，但仍高于目前英国6.4%的失业率水平。

据执政的保守党方面透露，过去一年中，在英工作的华人数量增长了40，000。 英国保守党主席葛兰特‧夏普斯表示。"这是一个令人欣喜的消息。这意味着英国人民的生活水平普遍上升了，未来还会更好。" 他提到，"中国社群对英国发展有相当贡献，英国发展成功彰显这些中国企业与社群的价值。因此保守党正在进行一个长远的经济计划。过去以来，我们一直支持小型企业发展，以助他们制造更多工作机会，包括提供他们基础设施、降低工作税收。以上数据反映了这个计划的成功。这是我们唯一能够帮助企业制造工作机会的方式，好让越来越多人在薪资上得到保障，并且能够维持家庭生活的开支。" 他亦认为政府的计划已经走上轨道，但仍需要继续努力完成。 统计显示，2013年华人从事最多的是住宿和食品服务行业、批发零售业，从事教育行业工作的人数排在第三，与从事卫生和社会工作的人数相当，并列第四位，而排名第五的则是金融和保险行业。