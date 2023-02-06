土耳其发生7.4级地震

哈通社/阿斯塔纳/2月6日--据土耳其阿纳多卢通讯社报道，当地时间2月6日4时17分，土耳其卡赫拉曼马拉什市发生7.4级地震，震中位于帕扎尔奇克地区，震源深度7千米。多个城市震感强烈，包括马拉蒂亚和加济安泰普。余震仍在持续。

据悉，震中300公里范围内有33座大中城市，最近为加济安泰普，距震中约40公里。

土耳其紧急情况部门称，土耳其东南部加济安泰普省又发生三次6.4级至6.6级地震。

土耳其内政部长索伊卢向NTV电视台表示，土耳其因东南部强烈地震发布的警报级别表示需要国际援助。

-各团队准备就绪。我们发布了四级警报，该级别警报包括国际援助。-他说。

索伊卢向《自由报》表示：

-我们得知，最近一次余震是6.4级。希望全国人民和我们的国家早日康复。我们已发布最高级别警报。

据阿纳多卢通讯社报道，地震发生后，土耳其总统埃尔多安已与地方官员通话了解情况。

报道称，埃尔多安为所有受地震影响的土耳其民众祈愿，并表示该国救灾机构和其他部门正处于 警戒状态。

另据新华社原因土耳其当地媒体报道，强烈地震造成至少5人死亡，许多建筑倒塌。