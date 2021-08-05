上半年哈萨克斯坦银行业贷款规模增长7.5%

哈通社/努尔苏丹/8月5日--哈萨克斯坦金融市场监管和发展署第一副署长斯莫里亚科夫当天出席政府会议时表示，2021年以来，在经济复苏背景下，哈萨克斯坦银行业贷款规模有所增长。

截至6月底，银行业贷款余额15.7万亿坚戈，较年初增长7.5%。其中，中小企业贷款余额4.3万亿坚戈，较年初增长1.8%。

斯莫里亚科夫表示，2021年上半年，哈央行继续为受损行业中小企业提供贴息率不超过6%的优惠贷款，约4000家中小企业获得总额212亿坚戈的资金扶持。年初以来，共对114家企业进行逾期贷款重组，涉及资金规模40亿坚戈。得益于上述措施，大批中小企业负债率已降至正常水平，并利用所释放资金，帮助企业恢复正常生产经营。

斯表示，根据总统要求，哈金融市场监管和发展署为贷款人提供2021年4月1日至6月30日的还贷宽限期。截至7月1日，592家中小企业向二级银行提交延期还贷申请，其中547家企业申请已获批准，涉及延期还贷金额93亿坚戈；129家中小企业向小额信贷机构提交延期还贷申请，其中95家企业申请已获批准，涉及延期还贷金额约1亿坚戈。

截至2020年底，哈银行业贷款余额14.6万亿坚戈，增长5.5%；中小企业贷款余额4.2万亿坚戈，增长7.2%。