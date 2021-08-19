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    21:26, 19 八月份 2021 | GMT +6

    7月访日外国旅客超5万人 奥运相关入境激增

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    哈通社/努尔苏丹/8月19日--据共同社报道，日本观光厅18日发布的估算数据显示，7月访日外国旅客数是上年同期的13.5倍，达51100人。这是自去年12月以来首次超过5万人。东京奥运相关入境者增加推升了总数。另一方面，4～6月日本人的国内旅行消费额（初值）较新冠疫情流行前的2019年同期减少了69.8%，为1.8091万亿日元（约合人民币1068亿元）。

    访日外国旅客数根据法务省出入境管理统计推算得出。7月，奥运选手、运营相关人员、海外媒体等大量入境，访日旅客数也激增。但相比新冠疫情爆发前的2019年7月减少了98.3%。

    从主要的国家和地区来看，美国6100人为最多。随后依次是中国3900人、英国3400人、法国2500人、德国2200人、韩国1800人。

    7月日本人出境人数较2019年7月减少97.4%，为43200人。

    4～6月日本国内旅行人数达6311万人次。较2019年同比减少61.5%，较上年增加70.9%。关于交通和住宿费、餐饮费等消费额，住宿旅行为1.2783万亿日元，当日往返旅行为5308亿日元。单次支出额为人均28666日元，较2019年减少21.5%，较去年增加5.3%。

    标签:
    国际 日本 黄金储备
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