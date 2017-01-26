中国对哈直接投资一年内增7倍达6.2亿美元

哈通社阿斯塔纳 - 据统计显示，2016年1至9月，中国资本向哈萨克斯坦进行的直接投资总额为6.239亿美元。这一数据相当于2015年同期的7倍有余。

但与此同时，哈萨克斯坦对华投资总额则出现了下滑。2016年1至9月，哈国对华投资总额为4110万美元，相比2015年同期跌幅达3%。



哈萨克斯坦对华债务总额约为123亿美元（截止2016年9月底），其债权主体由非银行金融机构、非金融机构以及非营利性组织构成。



中国是哈萨克斯坦最主要的4个商贸合作伙伴之一。



2015年第，两国就加深在交通基础设施建设、经贸、加工业、建筑、农业以及其他各领域合作，达成了5项协议。



从2016年起，哈萨克斯坦以低廉价格向中国出口农产品，主要为粮食、油菜籽、葵花籽、粮油和面粉等。



2016年1至11月的统计显示，哈萨克斯坦输华粮食产品总值为1.155亿美元。相比2015年同期，总值下跌28%。



哈萨克斯坦对华贵金属及燃料和能源产品出口量也出现了下滑，一年内下跌月33%。



统计显示，2016年1-9月，相关产品对华出口总值为1.33亿美元。



不过在相关产品当中，我国对华铅矿石出口量上涨了4.3%。



【编译：木合塔尔·木拉提】