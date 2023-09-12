前7个月哈萨克斯坦肉类产品产量增长6.5%

哈通社/阿斯塔纳/9月12日--据Energyprom.kz统计网站发布的数据，今年1-7月，哈萨克斯坦的肉类产品产量同比增加6.5%。

全国各地区中，肉类产品产量最多的三个地区分别是：库斯塔奈州—7500吨（同比增加25%）、阿克托别州—6300吨（增加1.7%）和北哈州6200吨（增加28.5%）。

相比之下，2022年全国范围内生产的肉类产品有7.31万吨，同比增加11.4%。

截至今年8月1日，全国大畜的存栏量为970万头，同比增加2.7%。其中，480万头为牛，同比增加4.7%。

此外，报告期内全国马匹数量增加7.7%，达420万头。骆驼数量增加4.4%，达28.07万头。羊的数量增加3.6%，至2300万头。

前7个月，全国山羊数量减少3.9%，至260万头，猪的数量减少2.7%，至81.83万头，家禽数量减少0.3%，至4960万只。

此外，根据2023年7月的结果，国内肉类产品价格环比上涨0.3%，同比上涨11.2%。

根据市场平均价格，当前的牛肉价格为—2600坚戈/公斤，羊肉—2800坚戈/公斤，马肉—3000坚戈/公斤，猪肉—2200坚戈公斤。

【编译：阿依波塔】