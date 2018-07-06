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    09:20, 06 七月份 2018 | GMT +6

    7月6日，哈通社简报

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    哈通社/阿斯塔纳/7月6日 -- 哈通社为各位读者总结7月6日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

    7月6日,星期五

    7月6日是阳历一年中的第187天，离全年的结束还有178（闰年则还有179）。

    世界各国/地区节日：

    哈萨克斯坦首都日 每年 7月6日是哈萨克斯坦首都日。1994年7月6日，哈萨克斯坦最高会议（议会）通过决议，将首都由阿拉木图迁至阿克莫拉。1997年12月10日，迁都工作正式开始，并于次年5月6日将阿克莫拉更名为阿斯塔纳。1998年6月10日，迁都工作宣告完成。随后，哈萨克斯坦参议院通过决议并立法确定每年的7月6日为全国性节日--首都日。首都日庆祝活动自2009年延续至今，已成为哈萨克斯坦重要的传统节日之一。

    科摩罗独立日 科摩罗是非洲一个位于印度洋上的阿拉伯国家岛国，位于莫桑比克海峡北部，莫桑比克和马达加斯加之间。1975年7月6日独立，成立科摩罗共和国。

    马拉维独立日 马拉维是一个位于非洲东南部的内陆国家，邻接赞比亚、莫桑比克及坦桑尼亚。1964年7月6日宣布独立，并改名为马拉维。

    这一天在哈萨克斯坦历史上：

    1995年 乌兹别克斯坦举行"阿拜周"活动。

    1998年 哈萨克斯坦和俄罗斯之间签署了"永久友谊与联盟宣言"

    2000年 阿斯塔纳市开设了以哈萨克著名歌手库拉什·拜萨伊托娃的名字命名的国家歌剧和芭蕾舞剧院。

    2009年 阿塔梅肯纪念博物馆正式更名为"国家象征广场"。

    2010年 哈萨克斯坦矿资源和冶金国际会议上，纳扎尔巴耶夫总统被授予"年度人物"称号。

    2012年 纳扎尔巴耶夫总统出席哈兹列特苏丹清真寺揭幕仪式。

    2016年 阿斯塔纳市开设了铁人三项公园。

    【翻译：冰山】

     

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