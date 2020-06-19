奇姆肯特市的隔离限制措施时间将延长至7月6日

哈通社/奇姆肯特/6月19日--奇姆肯特市第一副市长叶尔波勒·萨德尔在18日举行的新冠肺炎防控措施会议上表示，奇姆肯特市的隔离限制将延长至7月6日。

据其介绍，由于奇姆肯特市的疫情形势不稳定，将延长隔离限制措施时间。

他表示，原定6月22日结束的隔离限制措施时间将延长至7月6日。此前，工作组对市内公共交通工具和公共场所的防疫措施进行了调查。遗憾的是，防疫规则的落实不到位。因此，还将实施一些辅助限制措施。本周末，既6月20、21日，除与民众日常基本生活需求密切相关的实体以外，市内购物娱乐中心、各类市场、健身房、游泳馆和体育馆等所有场所都将暂停工作。也就是说，本周末所有居民都要待在家里。值得注意的是，辅助限制措施的实施时间仅限周六和周末两天，住宅小区附近的食品市场将保持营业。

“此外，公共餐饮场所的室外部分将在遵守防疫规则、保持社交距离的前提下也将保持营业。公共交通工具将于本周末停止运行。其他时间，公共交通的运行时间也将受限制，营运时间上午7:00-11:00，下午17:00-22：00。 ” 他说。

副市长指出，实施的所有隔离限制措施均旨在保护民众的身体健康。

【编译：阿依波塔】