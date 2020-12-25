阿拉木图工业园区吸引投资7.6亿坚戈

哈通社/阿拉木图/12月25日--根据阿拉木图市长巴赫特詹·萨金塔耶夫下达的工作指示，阿拉木图正在建立工业园区，以向中小型企业提供价格合理的生产设施。

据阿拉木图市政府新闻消息，首两家工业园在纳吾鲁兹拜区和突尔克斯布区投入使用。

总面积约1.2万平方米的工业园区包括建筑材料、家具、食品、饮料和咖啡机生产车间。工业园区的建设吸引投资约7.6亿坚戈，并新增340多个工作岗位。

此外，阿拉木图还为KazStroyTrade、D&J Investments & Logistic、ADS Industries、Ala Estate和Asia Prom Textile四家企业划拨了工业用地。

目前，以上企业正在进行工业园区的建设工作， 首批生产设施计划于2021年1月至2月投入使用， 生产车间的总面积为3.75万平方米。

据了解，迄今为止，工业园区的投资商已与19家公司签署了初步租赁协议。 工业园区计划框架下，将建立一套完成的生产体系，并生产电气设备、防晒系统、防水材料、衣服、袜子和内衣等商品。

【编译：阿依波塔】