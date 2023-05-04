年初以来共有7.73万名公民通过在线授课平台接受培训

哈通社/阿斯塔纳/5月4日--自2023年年初以来，7.73万名哈萨克斯坦公民通过skills.enbek.kz在线授课平台接受了短期培训，其中1.8万名为失业者。所有完成培训的用户均获得了相关证书。

据劳动和社会保障部提供的数据，该平台国内注册用户数目前已达25.97万名，其中6.82万名为2023年新注册用户。

自年初以来，该平台为6千名青年失业人员提供了短期培训，他们主要来自克孜勒奥尔达、突厥斯坦、阿拉木图和江布尔州。

该平台共提供了210门不同方向的课程，其中157门是免费的。课程时长从1到72小时不等，受众遍布全国各地。最受欢迎的课程包括奶牛养殖、大棚蔬菜种植技术、草莓种植ABC和乳牛饲养等。

据悉，该平台旨在提升民众受教育程度和专业技能，激励职业发展，促进终身学习理念得到落实。平台遵循网店平台+服务市场原则，通过类似于国际知名培训平台的方式向用户提供短期培训。平台提供的免费课程数量逐步增加，涵盖信息技术、环保与劳保、旅游、商业、能源、营销和管理、教育等多个领域。

【编译：阿遥】