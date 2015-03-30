巴布亚新几内亚海域发生约7.7级地震

哈通社阿斯塔纳3月30日电 据外媒报道，太平洋岛国巴布亚新几内亚附近海域发生约7.7级地震，引发邻近海岸海啸警报，可能有轻微海啸影响中国沿海。据美国地质调查局（USGS）消息，地震震央位于离巴布亚新几内亚新不列颠岛城市科可波（Kokopo）约55公里外的海域，震源深度约33公里。法新社之后有消息指调查局将震级更新为7.5级。

太平洋海啸警报中心（Pacific Tsunami Warning Center，或PTWC）在地震发生不久后发出预警，指震央1000公里以内的沿岸地带可能会受到"有危险性的海啸"影响。 预警报告指，巴布亚新几内亚沿岸可能会遇到1－3米高的海啸浪潮。 法新社则报导称，可能有0.3米以内的海啸浪潮冲击其他太平洋沿岸国家，包括澳大利亚、新西兰、俄罗斯、中国等；而日本则没有海啸危险。 巴布亚新几内亚首都莫尔兹比港的官员表示，他们正在与各地联系，在地震发生数小时后尚未有伤亡报告。 "如果形成了海啸的话，邻近的海岸线现在应该已经受到冲击了"，法新社引述莫尔兹比港的地球物理观测台助理主管克里斯•麦基（Chris McKee）说。