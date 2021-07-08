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    13:13, 08 七月份 2021 | GMT +6

    7月8日是世界过敏性疾病日

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    哈通社/努尔苏丹/7月8日 -- 7月8日，是世界过敏性疾病日。

    2005年6月28日，世界变态反应组织(WAO)联合各国变态反应机构共同发起了对抗过敏性疾病的全球倡议，将每年的7月8日定为世界过敏性疾病日。

    设立这一国际日的目的，旨在通过增强全民对过敏性疾病的认识，共同来预防过敏反应及过敏性哮喘。

    过敏性疾病又称变态反应性疾病，是因为病人敏感性过高，在血液中产生一种对某种特殊的过敏原过敏的特异性免疫球蛋白E抗体（IgE），这种病人有遗传倾向。IgE敏感可导致以下几种典型的过敏性疾病：哮喘、鼻炎、过敏性湿疹、结膜炎、食物过敏、药物过敏和过敏性休克等。其中最常见的是由花粉、尘螨、真菌和宠物等致敏因素引起的过敏性鼻炎和过敏性哮喘。

    世界变态反应组织对30个国家过敏性疾病的流行病学调查显示：这些国家的总人口中，22%的人患有过敏性疾病，如过敏性鼻炎、哮喘、结膜炎、湿疹、食物过敏、药物过敏等。

    据世界卫生组织估计，全球有1.5亿哮喘患者，并呈逐年上升趋势，其中50%的成人及至少80%的儿童均由过敏因素如花粉引发。

    季节性过敏性炎如不经治疗，25%-38%将发展为哮喘，最终成为常年哮喘、肺气肿、肺心病。

    世界卫生组织同时估计，每年有超过18万人死于哮喘，于2005年更有约25万人因哮喘病而导致死亡。

    【编辑：木合塔尔·木拉提】


    标签:
    社会 医疗卫生 黄金储备
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