哈国交通领域7月8日起实行新防疫政策

哈通社/努尔苏丹/7月7日 -- 首席国家运输卫生医生日前签署了关于在运输设施中采取防疫措施的决议。

根据新决议：

从事定期客运（空运、水运、铁路、地铁）的组织负责人需要确保空调、通风系统改修，并更换车辆中的通风过滤器；

乘客可在不超过座位数目的范围内乘坐车辆，专用车辆(停机坪巴士)除外;

车辆内部通风换气，使用消毒剂对车厢进行湿式清洁，在终点停车过程中，用消毒湿巾（或消毒液溶液）擦拭地面、窗户、墙壁、门把手、扶手、座椅等可能与乘客手部接触的表面；

在班次（航班、路线）结束时对公共交通工具进行消毒；

个人防护用品、洗手液、消毒剂库存不减；

人员必须使用个人防护设备（口罩）、洗手液；

告知乘客防疫措施，并建议在车内使用个人防护设备（口罩）；

国际机场、火车站、海港和河港的管理人员保障通风和空调系统的清洁、清洗、消毒、更换过滤器和其他工作，确保温度和湿度符合计划预防工作的最佳条件；

在旅客逗留场所使用清洁剂和消毒剂进行日常清洁和一般清洁，用消毒湿巾（或消毒液溶液）擦拭地板、窗户、墙壁、门把手、扶手、座椅等可能与旅客手部接触的表面；

所有房间定期通风；

在旅客和访客所在的场所（候车室、母婴室）、入口处或卫生设施内安装洗手液；

指导员工在新冠肺炎疫情中个人防护设备的使用方法、遵守个人/公共卫生规则的必要性、使用消毒灯时的安全措施以及监管其遵守情况；

工作人员配备个人防护设备（口罩、防腐剂）并监管其使用；

设有隔离病房的医疗或健康中心的运营应符合以下要求：医务人员的长期持续存在；遵守消毒制度；提供药品、医疗设备和医疗器械（体温计、医用口罩等）；

为员工提供个人防护用品和消毒用品。

建议旅客在机场、车站、旅客服务点等公共场所内，以及乘坐交通工具途中使用个人防护设备（口罩）；

至少每60分钟一次，通过广播（扬声器）向乘客宣传预防新冠肺炎病毒感染的措施。

该决议自2022年7月8日00：00起生效。

【编译：木合塔尔·木拉提】