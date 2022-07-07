哈国交通领域7月8日起实行新防疫政策
根据新决议：
从事定期客运（空运、水运、铁路、地铁）的组织负责人需要确保空调、通风系统改修，并更换车辆中的通风过滤器；
乘客可在不超过座位数目的范围内乘坐车辆，专用车辆(停机坪巴士)除外;
车辆内部通风换气，使用消毒剂对车厢进行湿式清洁，在终点停车过程中，用消毒湿巾（或消毒液溶液）擦拭地面、窗户、墙壁、门把手、扶手、座椅等可能与乘客手部接触的表面；
在班次（航班、路线）结束时对公共交通工具进行消毒；
个人防护用品、洗手液、消毒剂库存不减；
人员必须使用个人防护设备（口罩）、洗手液；
告知乘客防疫措施，并建议在车内使用个人防护设备（口罩）；
国际机场、火车站、海港和河港的管理人员保障通风和空调系统的清洁、清洗、消毒、更换过滤器和其他工作，确保温度和湿度符合计划预防工作的最佳条件；
在旅客逗留场所使用清洁剂和消毒剂进行日常清洁和一般清洁，用消毒湿巾（或消毒液溶液）擦拭地板、窗户、墙壁、门把手、扶手、座椅等可能与旅客手部接触的表面；
所有房间定期通风；
在旅客和访客所在的场所（候车室、母婴室）、入口处或卫生设施内安装洗手液；
指导员工在新冠肺炎疫情中个人防护设备的使用方法、遵守个人/公共卫生规则的必要性、使用消毒灯时的安全措施以及监管其遵守情况；
工作人员配备个人防护设备（口罩、防腐剂）并监管其使用；
设有隔离病房的医疗或健康中心的运营应符合以下要求：医务人员的长期持续存在；遵守消毒制度；提供药品、医疗设备和医疗器械（体温计、医用口罩等）；
为员工提供个人防护用品和消毒用品。
建议旅客在机场、车站、旅客服务点等公共场所内，以及乘坐交通工具途中使用个人防护设备（口罩）；
至少每60分钟一次，通过广播（扬声器）向乘客宣传预防新冠肺炎病毒感染的措施。
该决议自2022年7月8日00：00起生效。
【编译：木合塔尔·木拉提】