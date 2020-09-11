前7个月哈国建材产量同比增长9.8%

哈通社/努尔苏丹/9月11日 -- 哈萨克斯坦年初至今的混凝土和水泥、砂浆和加工石材产品产量有显著增加。

根据energyprom.kz数据，2020年1月至7月，哈萨克斯坦建材和其他石材产品的总产值约为3 220亿坚戈，较上年同期增长9.8%。与此同时，该行业的工业生产指数出现了下降小幅下滑，为97.8%。

以产值计算，超三分之一(34.7%)的产品产自三个地区——奇姆肯特市, 努尔苏丹市和卡拉干达州。

2019年全哈建材总产值达到5865亿坚戈，同比下降2.5％（IPP-98.1％）。

以产品划分，纪念碑、装饰、建筑用加工石材产量大幅增长32.8%，达到766.9万吨。建筑混凝土产品产量380万吨，比上年增长21.5%；现拌混凝土产量820万吨，比上年增长16.7%。

瓶子、易拉罐、小瓶等容器和玻璃盖的产量急剧下降，下降了43.4%，至1.399亿件。耐火制品的生产也出现了显著的负增长——今年的产量下降了30.2%，为4050万吨。

2020年7月，M400水泥在哈国的市场和商店的销售价格为50公斤150坚戈，比去年同期增长6.3%。

干混料的价格增长了4.7%，达到每袋25公斤售价2.5万坚戈。

乙烯基墙纸价格增长了13.3%，每卷10米售价达2.7万坚戈，一公斤水性涂料价格增长了6.3%，售价达608坚戈，墙砖增加了5.5%，每平方米售价2.5万坚戈。

【编辑：木合塔尔·木拉提】