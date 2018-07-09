7月9日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/7月9日 -- 哈通社为各位读者总结7月9日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

7月9日,星期一

7月9日是阳历一年中的第190天，离全年的结束还有175（闰年则还有176）。

世界各国/地区节日：

阿根廷独立日 阿根廷共和国是位于南美洲南部的一个联邦共和制国家，与智利、玻利维亚、巴拉圭、巴西等国相接壤，东南面向大西洋。阿根廷16世纪中叶沦为西班牙殖民地，经过大规模武装斗争，于1816年7月9日宣告独立。阿根廷人民把这一天定为独立日。

南苏丹独立日 根据苏丹北南双方于２００５年１月签署的《全面和平协定》，南苏丹人民在2011年１月９日举行全民公决，并以超过９８％的压倒性多数选择从苏丹和平分离。在国际社会的支持下，南苏丹共和国随后于当年７月９日正式宣告成立，并正式成为联合国第193个会员国。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1991年 根据总统令，国家税务局正式成立。

2007年 阿特劳国家大学考古和民族学中心发现属于萨尔马提亚时期的6座陵墓。

2009年 哈萨克斯坦邮政公司发行"古代哈萨克斯坦武器"为主题的纪念邮票。

2015年 纳扎尔巴耶夫总统在俄罗斯乌法同阿富汗总统阿什拉夫·加尼·艾哈迈德扎伊举行会谈。

2015年 纳扎尔巴耶夫总统出席乌法上合组织和金砖国家峰会。

【翻译：冰山】