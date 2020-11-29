法国70余城超过13万示威者上街抗议“整体安全法”

哈通社/巴黎/11月29日 —— 据外媒综合报道，法国多个城市当地时间28日爆发大规模抗议活动，反对“整体安全法”。

法国内政部当天18点的统计显示，全国共有13万3千人参加了反整体安全法的大游行当中，其中巴黎有4万6千人。另外共有37名警察在与示威者的冲突当中受伤，其中27人是在巴黎维持秩序时受伤的。

此外，示威群体方面暂时没有受伤人数统计出炉，但已经有许多警察暴力对待示威者的画面大量流向社交媒体，法新社表示，一名叙利亚籍独立记者在巴黎被警察打伤了面部。

BBC称，在当天的抗议活动中，有人向警察投掷石块和鞭炮，汽车和报刊亭也被纵火焚烧，警方也发射催泪弹驱散人群，当地时间傍晚，巴黎警方还出动水炮车应对。

据法媒介绍，“整体安全法”草案的第24条规定将发布执勤警察的图片以损害其“人身安全或精神状态”定为刑事犯罪。违反规定者将面临1年监禁和4.5万欧元罚款。有反对者认为，该法案破坏了记录警察暴力执法行为的新闻自由。但法国政府表示，该法案不会损害媒体和普通公民举报警察滥用职权的权利，而只是旨在为警察提供保护。

目前，这项法案在国民议会上已获得通过，等待参议院审核。但由于争议巨大，法国总理让·卡斯特克斯已经宣布提请独立委员会对相关草案进行重写。