世卫组织：埃博拉死亡人数飙升至近7000人

哈通社阿斯塔纳电，据香港中通社12月1日报道，世界卫生组织(WHO)表示，埃博拉疫情造成的死亡人数飙升，接近7000人。世卫官员认为，埃博拉死亡人数之所以飙升，和此前有很多未报告的死亡人数有关。

WHO11月28日公布的数据显示，在埃博拉疫情最为严重的塞拉利昂、几内亚和利比里亚三国，埃博拉病毒感染者人数已经达到16169人，死亡人数为6928人。世界卫生组织早些公布的数据显示，上述三国的死亡人数为5674人，其他国家有15人死亡。世卫组织官员认为，埃博拉死亡人数之所以飙升，和此前有很多未报告的死亡人数有关。

在三个国家中，利比里亚疫情最为严重，7244个感染病例中已有4181人死亡。最新资料也显示，在几内亚的2123个病例中，已有1284人死亡。

WHO同时表示，埃博拉病毒正在塞拉利昂许多区域迅速蔓延。最新数据显示，6802个感染病例中已有1461人死亡。相较于26日公布的6599个病例、1398人死亡，增加速度很快。

WHO此前称，在11月的三周时间里，塞拉利昂埃博拉患者数量急剧增加，该国很快将超过利比里亚，成为西非埃博拉疫情最严重国家。

在处于对抗最前线的各国医护人员中，总计有592例感染，其中340人不幸身亡。

自从今年3月以来，至少有1.6万人被确诊患埃博拉病，基本上所有病例都出现在几内亚、利比里亚和塞拉利昂三国。世界卫生组织担心实际感染和死亡人数明显高于所公布的数字。