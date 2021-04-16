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吉尔吉斯已有近7000人接种中国产新冠疫苗
哈通社/比什凯克/4月16日 – 据卡巴尔通讯社消息，根据吉尔吉斯卫生部提供的数据，自新冠疫苗接种工作启动以来，吉尔吉斯全国目前已有6814人完成了新冠疫苗的注射。
其中，4月15日全天，吉尔吉斯全国各地共有1534人接种新冠疫苗。
吉尔吉斯卫生部公布了该国各地区接种疫苗的人数信息：
比什凯克市 – 751人（其中15日接种123人）
奥什市 – 661人（其中15日接种159人）
楚河州 – 649人（其中15日接种135人）
奥什州 – 2481人（其中15日接种337人）
伊赛克湖州 – 144人
塔拉斯州 – 484人（其中15日接种18人）
纳伦州 – 508人（其中15日接种52人）
贾拉拉巴德州 – 1059人（其中15日接种495人）
巴特肯州 – 183人（其中15日接种71人）
根据此前报道，由中国北京生物制品研究所（Beijing Institute of Biological Product Co.Ltd）供应的15万剂疫苗3月19日运抵吉尔吉斯。
【编译：木合塔尔·木拉提】