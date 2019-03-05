报告：空气污染每年导致700万人死亡

哈通社/阿斯塔纳/3月5日 -- 联合国人权与环境问题特别报告员大卫·博伊德(David Boyd)今天表示，全球60多亿人长期吸入严重污染的空气，导致他们的生命、健康和福祉面临威胁，其中三分之一为儿童。

博伊德表示，室内和室外的空气污染是每年导致700万人过早死亡的无声、隐形杀手，包括60万儿童。

博伊德说："这一问题没有获得足够的关注，因为这些死亡案件并不像其他由灾难或流行病造成的死亡那样引人注意。每小时都有800人濒临死亡，许多人在多年罹患由空气污染直接导致的癌症、呼吸道疾病或心脏病后死亡。"

博伊德表示，无法确保人们呼吸清洁的空气构成了对拥有健康环境的基本人权的侵犯，155个国家的法律承认了这一权利，并应该在全球范围内获得承认。

博伊德说："人们无法避免吸入室内或社区的空气中存在的污染物，空气污染物到处都是，大多是由燃烧化石燃料用于发电、交通和供暖，以及工业活动、废物管理和农业造成。"

许多欠富裕国家的妇女和儿童大量时间在家中度过，做饭、加热或固体燃料和煤油照明造成的室内空气污染对他们造成不成比例的影响。

博伊德强调，空气污染是一个可以预防的问题。他呼吁各国履行其法律义务，确保空气清洁，这对实现人们的生命权、健康权、水资源和个人卫生权、充足住房和健康环境的权利至关重要。

博伊德提出了7个各国可以采取的步骤，以确保清洁空气并实现健康环境的权利：检测空气质量及其对人类健康的影响；评估空气污染的来源；让公众获得信息，包括提供公共健康咨询；建立有关空气质量的法律、规定、标准和政策；在地区、国家和地区一级制定空气质量行动计划；执行空气质量行动计划和标准并评估进展，加强计划确保达标。

博伊德说："现在有许多良好做法的例子，比如印度和印度尼西亚开展的计划，旨在帮助数以百万计贫困家庭转向使用更清洁的烹饪设备，有的国家也在成功淘汰燃煤电厂。许多确保更清洁空气的行动也同时可以减少导致气候变化的温室气体排放，实现双重红利。"