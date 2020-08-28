拉美新冠确诊病例超700万

哈通社/努尔苏丹/8月28日 —— 据外媒报道，拉美各国公布的新冠疫情统计数据显示，拉美和加勒比地区27日累计新冠确诊病例突破700万，增速有所放缓。

拉美地区累计新冠确诊病例从600万到700万历时13天，与从500万增长到600万历时11天相比，该地区每增长100万例确诊病例所需时间有所增加。拉美地区疫情发展速度出现放缓势头，主要原因是包括巴西、智利等受疫情影响较大的拉美国家新增病例数有趋稳迹象。

据悉，巴西、秘鲁、墨西哥、哥伦比亚和智利仍然分别是世界上病例最多的10个国家之一。秘鲁有28000多人因新冠病毒感染死亡，是该区域人均死亡率最高的国家。

巴西卫生部数据显示，7月下旬以来，该国每周新增确诊病例数总体呈下降趋势，16日至22日这周比前一周新增病例减少约13%。

智利卫生部公布的数据表明，该国7月平均每天新增病例2300余例，而8月目前日均新增病例不到1800例。智利新冠病毒核酸检测阳性率目前也从7月末的11%降到了6.4%。

墨西哥国立自治大学流行病学家马拉基亚斯·洛佩斯·塞万提斯表示，目前墨西哥累计确诊病例和死亡病例分别排在拉美地区的第三和第二，各项疫情数据依然处于高位，但每日新增速度不再呈暴发态势。