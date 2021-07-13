哈萨克斯坦活跃出口商数量将增至700家

哈通社/努尔苏丹/7月13日 -- 据哈萨克斯坦贸易和一体化部日前发布消息，2021年，哈萨克斯坦计划增加约100家活跃出口商，使全国活跃出口商数量增至700家。

据哈贸易部统计，700家出口商中，面粉、面包和面食出口企业数量最多（占比14%）。其他出口企业主要集中在化工品、初级形态塑料和合成橡胶（5%）、动植物油脂（4%）、乳制品（4%）、塑料制品（3%）、通用设备（3%）、贵金属和其他有色金属（3%）、黑色金属（3%）、肉类和罐头制品（3%）、饮料（2%）、纺织品（2%）、其他金属制品（2%），以及水泥、石灰和石膏（2%）等领域。

按目标市场统计，向俄罗斯出口的企业占比高达57%。哈出口企业主要面向乌兹别克斯坦（39%）、吉尔吉斯斯坦（34%）、塔吉克斯坦（28%）和土库曼斯坦（12%）等中亚地区传统贸易伙伴国市场。此外，哈出口对象国名单还包括阿富汗（14%）、白俄罗斯（9%）、阿塞拜疆（8%）、乌克兰（8%）、德国（6%）、蒙古（4%）、土耳其（4%）、伊朗（4%）、意大利（3%）、波兰（3%）、阿联酋（2%）、美国（2%）、英国（2%）和印度（1%）等。

哈贸易部自2019年开始制定出口商名录。截止目前，已有超过1000家企业申请参与国家出口支持计划，包括补贴部分出口费用、加入«出口加速计划»和入驻阿里巴巴国际电商平台等。已有600多家企业能够经常性开展出口活动。哈贸易部计划到2021年底将活跃出口商数量增加到700家，同比增长15%。

【编译：木合塔尔·木拉提】