政府总理：今年已有700多名血亲同胞申请迁往北部地区

哈通社/阿斯塔纳/6月1日--政府总理阿里汗·斯马伊洛夫今天回答参议院（议会上院）议员质询时表示，向迁居北部地区的血亲同胞发放经济机动性许可证工作正在有条不紊地进行中。

阿里汗·斯麻伊洛夫指出，政府对民族迁徙管理方式进行了重要修订。同时，借鉴国际经验，进一步简化了“血亲同胞”身份获取规则，为外籍哈萨克族裔同胞提供了在哈萨克斯坦驻外使馆通过“单一窗口”模式提交申请的便利条件。这一新机制已经在一些国家开始试运行。在进入哈萨克斯坦之前，外籍哈萨克族裔人士将获取目的地基本情况、就业机会、可用土地和社会基础设施等详细信息。

据他介绍，截至目前，政府已经接受了归国哈萨克族裔人士（237个家庭）提出的771份迁往北部地区的申请，其中368份（111个家庭）已经获得批准。从今年开始，他们将额外获得经济机动性许可证，用于购买/建造住房或支付首付款。证书将直接发给迁移者/血亲同胞本人，使他们在住房问题上有更多自主权。

政府总理表示，今年已经从预算中拨出101亿坚戈用于实施经济机动性许可证的发放工作。

【编译：阿遥】