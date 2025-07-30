哈萨克斯坦近700所学校图书馆将进行翻新

在此框架下，2025年将有近700所学校图书馆完成翻新，预计为约30万名学生提供现代、舒适的图书馆空间。

基础设施发展司副司长若扎·森巴耶娃表示：

“国家每年投入资金改善教育基础设施。在学校图书馆现代化改造中，我们引入了自动化图书馆系统，开设协同工作区，进行全面翻新，并更新家具设施。”

学校图书馆正引入RFID技术，实现图书自动登记与快速检索，超过20所图书馆已配备扫描机器人。自2023年起，通过“儿童图书馆”项目，学校图书馆藏书新增160万册文学作品。目前，全国学校图书馆总藏书量超过1.41亿册。

人才培养备受重视：仅2024年，就有1775名学校图书馆员完成了职业技能提升培训，2025年培训将继续进行。这是将学校图书馆转变为学生真正的学习与交流中心的重要一步。

【编译：木合塔尔·木拉提】