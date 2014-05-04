火星移居计划”：全球706人争夺4张“单程票”

哈新社阿斯塔纳讯，据俄罗斯之声报道，参加荷兰非营利组织"火星一号"(Mars One)火星登陆任务竞争的洛杉矶选手苏•安•佩恩证实，经过筛选，目前全球仍有706人在争夺首批前往火星的4张单程票。

按照"火星一号"计划，火星第一批移民将在2015年确定，共包括6批人，每批有4人组成。此后，他们将开始为期7年的火星登陆准备工作。在2013年9月份结束的第一阶段选拔工作中，共有20.2万人申请前往火星。 从2016年到2020年，将有机器人被送往火星，它们将在火星上建造居住区和服务区。火星首批移民将于2022年从地球上起飞，并于2023年到达火星，到达火星需要航行7个月。第一批火星移民将包括2男2女。此后每隔1年，其他5批移民都将被送上火星。 "火星一号"创始人巴斯•朗斯多普表示，英语将成为火星上的官方语言。 "火星一号"登陆任务始于2011年，其目的是在火星上建立人类殖民地，并实现载人登陆。整个过程都通过电视直播。组织方希望通过此举能获得捐赠，并从类似真人秀的节目中获取收入，支持火星登陆任务。