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17:29, 20 五月 2014 | GMT +6
俄中将共同庆祝世界反法西斯战争胜利70周年
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哈新社阿斯塔纳讯，据俄罗斯之声消息，根据俄总统普京与中国国家主席习近平周二在会谈后通过的联合声明，俄罗斯与中国 将共同庆祝世界反法西斯战争暨中国人民抗日战争胜利70周年。此外 ，莫斯科与北京市将继续抵制篡改历史和破坏战后国际秩序的企图。
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