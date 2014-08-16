布鲁塞尔花海奇观：70万朵鲜花编织巨型花毯(图)

哈通社阿斯塔纳8月15日电，据中新网援引"中央社"报道，用70万朵鲜花"编织"而成、以土耳其为主题的鲜花地毯，14日在120位志愿者的努力下正式完工，未来3天民众都可前往布鲁塞尔享誉盛名的大广场欣赏鲜花奇景。

每两年一次的鲜花地毯是布鲁塞尔的大活动，今年已经进入第19届。长75米、宽25米的地毯要耗上70万朵鲜花，其中绝大部分是比利时最重要的花卉--秋海棠。

负责筹办活动的特罗姆斯(Koen Vondenbusch)表示，今年是比利时与土耳其签订移民法案50周年，为了表达对22万土耳其移民的敬意，今年特别以土耳其为主题。

冯登霸许说，光是设计图就花了1个星期时间才完成。不过他笑说，剩下的就是把正确的花摆在正确的位置上，就像是拼图一样，通过120名志愿者，在大广场铺设出完美的土耳其鲜花地毯。

本身就是从事园艺工作的范瑞斯汉(Guy Van Rysseghem)已经是第15次担任志愿者工作了。他说，因为喜欢鲜花，所以很开心能将这些鲜花编织成花毯，让来自全世界的所有旅客都可以欣赏到秋海棠的美。

范瑞斯汉说，鲜花地毯要在日晒雨淋的空旷场地上展示3天，还是在欧洲传统的砖瓦地面上，若是不够紧密，否则一阵大风或是一场大雨，就可能前功尽弃。所以他们得确保每一朵鲜花都堆栈在前一朵之上，并紧紧压密，不能有一点空隙，才能漂亮展示。