中国将举行阅兵式等多项活动庆祝抗战胜利70周年

哈通社阿斯塔纳3月3日电，据人民网援引中国外交部网站消息，中国外交部发言人华春莹确认中方将举行抗战胜利70周年纪念活动。中方将根据惯例并参照各国作法，在北京隆重举行纪念活动，包括举行纪念大会、阅兵式、招待会和文艺晚会，习近平主席等中国领导人将出席。中方还将邀请第二次世界大战主要参战国、亚洲国家和其他地区国家领导人、联合国等国际组织负责人、为中国抗战胜利作出贡献的国际友人或其遗属出席。

今年是世界反法西斯战争胜利70周年，也是中国人民抗日战争胜利70周年。中国人民抗日战争是世界反法西斯战争的重要组成部分，作为世界反法西斯战争的东方主战场，中国战场爆发时间最早、历时最长。中国人民抗日战争坚定了盟国与法西斯作战的信心，推动了世界反法西斯统一战线的形成，中国人民也为此付出了巨大的民族牺牲。 华春莹还表示，中国政府隆重举行中国人民抗日战争和世界反法西斯战争胜利70周年纪念活动，目的是为了铭记历史、缅怀先烈、珍视和平、开创未来。中方希望通过举办纪念活动，唤起每一个善良的人对和平的向往和坚守，避免历史悲剧重演，共同捍卫二战胜利果实，开创人类更加美好的未来。 （编译：苏航）