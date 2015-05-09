欧美多国纪念二战欧洲胜利日70周年

哈通社阿斯塔纳5月9日电 据BBC报道，欧洲各国周五（5月8日）举行第二次世界大战欧洲反法西斯战争胜利（VE）70周年纪念活动。

美国华盛顿当天也将举行纪念仪式，但俄国将于周六在莫斯科红场举行庆典阅兵。 美国国务卿克里参加了法国巴黎的VE纪念日活动，在凯旋门无名士兵墓献了花圈。 波兰港口城市格但斯克是二战打响之地。联合国秘书长潘基文和东欧几个国家领导人参加了那里从周五凌晨开始的纪念活动。 俄国跟西方的关系因乌克兰危机陷入冰冻，许多国家首脑抵制莫斯科红场阅兵庆典。波兰为此在格但斯克安排了"另一个选项"。 不过，绝大多数欧洲领导人都呆在国内，参加本国的二战胜利70周年纪念活动。 德国议长在议会特别会议上向打败法西斯的西方盟国和苏联军队致意，称70年前的5月8日是德国的"解放日"。 在英国伦敦，大选结果周五揭晓，胜选的保守党首相卡梅伦开始组建新内阁，但仍按计划在伦敦二战纪念碑举行纪念仪式，全国各地陆续点燃200个火炬。 美国总统奥巴马发表广播讲话，对"拯救了世界的那一代人"表示赞颂。华盛顿的国立二战纪念馆周五晚些时候将举行纪念仪式，之后有老式战斗机飞行演示。 1945年5月8日，盟军接受了纳粹德国无条件投降，标志第二次世界大战在欧洲战场结束。三个月后，日本投降标志着亚洲战场战事终结，二战正式结束。