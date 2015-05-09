二战欧洲胜利70周年：教堂钟声响彻全英

哈通社阿斯塔纳5月9日电 据BBC报道，英国与欧美其他国家一样，继续举行系列活动，纪念二战欧洲胜利70周年。周六这一天，英国各地教堂敲响钟声。

全英各地教堂在英国夏令时周六（5月9日）上午11时敲响。 伦敦市中心皇家骑兵卫队阅兵场当晚将举行一场以1940年代为主题的音乐会。 英国老牌摇滚乐队Status Quo、90后创作型女歌手Pixie Lott等艺人将献艺。 与政府一道准备纪念活动的英国皇家退伍军人协会将主持一场有2000名老兵参加的招待会。 全英各地将举行数百场小型社区活动，地方政府和学校都将参与。在体育禁赛活动开始前，鼓掌两分钟，向二战英雄致敬。 位于英吉利海峡的泽西岛举行海峡群岛解放纪念活动。该岛是二战中唯一被德军占领的英国领土。 伊丽莎白女王周日（10日）将出席在威斯敏斯特大教堂举行的胜利日感恩仪式，约1000名老兵及其家属将与政界领导人、现役军人、盟军和英联邦成员国代表一道出席。 周五（5月8日）在伦敦市中心和平纪念碑举行了经敬献花圈仪式，女王主持了在全英各地点燃烽火的仪式。 其它欧盟和英联邦国家也举行了纪念欧战胜利日活动。 在战争中牺牲人数最多的俄国斯在该国首都莫斯科红场举行盛大阅兵仪式。 美国、澳大利亚、加拿大以及多数欧盟国家领导人为抗议俄罗斯兼并克里米亚半岛和乌克兰危机而抵制参加俄罗斯的阅兵式。 英国派出前国防大臣、战时首相丘吉尔的孙辈尼古拉斯•索姆斯爵士作为代表前往莫斯科出席胜利日官方招待会并敬献鲜花，但未出席阅兵式。 法国总统奥朗德在举行的仪式上呼吁团结，他称胜利日是一种理想战胜一种极权主义意识形态的胜利。 1945年德国投降后，巴黎举行了大规模庆祝活动。在70周年庆祝活动中，奥朗德总统向无名烈士墓敬献花圈。法国外长法比尤斯和美国国务卿克里出席了敬献花圈仪式。