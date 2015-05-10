阿克托别州民众热烈庆祝卫国战争胜利70周年（图）

哈通社阿克托别5月10日电 9日上午一大早，阿克托别上万名群众按照往年的传统纷纷来到阿克托别市区各烈士陵园、纪念馆，缅怀那些抛头颅、洒热血的卫国战争先烈们。其中永恒的火炬雕塑和阿丽娅•莫勒达古洛娃纪念碑前，前来表达哀思的人群络绎不绝，大多数是阿克托别市民，也有来自阿克托别州各地的农牧民。

据当地民众反映，今年的庆祝活动，是历年来规模最大、参与人数最多的一次庆祝活动。阿克托别州州长阿尔赫梅德•穆哈木别托夫出席活动，向参与活动的民众致以节日问候。一万多名群众手举在卫国战争中英勇牺牲的烈士们的画像，沿着阿克托别市的主要街道一路行进。各种形式的歌舞表演轮番上阵，阿克托别市一时成了歌舞的海洋。

阿克托别市一位名叫叶尔肯的大学生在阿丽娅•莫勒达古洛娃纪念碑前接受了本社记者的采访。他说："站在烈士墓前默哀，我心潮起伏、思绪万千。当时我在想，祖国如今的繁荣富强、欣欣向荣离不开你们的巨大付出。你们虽然牺牲了，但是，你们那无私奉献、崇高的精神永远存活在我们每个人心中。如一团火炬，激励我们好好学习，奋发向上。"（编译：元珍）