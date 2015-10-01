斯诺登开推特当天吸粉超70万 仅关注美安全局

哈通社阿斯塔纳10月1日电 据外媒报道，美国国家安全局承包商前雇员爱德华•斯诺登因曝光美国大规模情报监控项目遭美方通缉。9月29日，他在微博客网站"推特"上以全新方式"发声"。在他发布首条推文后仅一个小时，他的"粉丝"数量就超过18万。

斯诺登当天发布首条推文："现在你们能听到我吗？"这条推文发出后仅一小时，就获得2.5万人次转发，为他的推特账号吸引超过18.5万粉丝。 之后，这条推文的转发数量逐渐升高，数以十万计。他的粉丝数量也随之猛增，大约4个半小时后就超过54.8万；而截至当天晚上，大约74万人"关注"了他。 而斯诺登仅"关注"了一个推特账户——"老东家"美国国家安全局。 斯诺登的推特账户"＠Snowden"获得"推特"网站认证，证明这个账户的使用者是斯诺登本人。他的认证信息为"新闻自由基金会"董事。他在推特上这样描述自己："以前我为政府工作，现在我为公众工作。" 斯诺登2013年6月把美国国家安全局的"棱镜"监听项目秘密文件披露给《卫报》和《华盛顿邮报》，致美国大规模监听活动曝光，全球舆论一片哗然。美国政府随后通缉斯诺登，当年8月，斯诺登获得俄罗斯临时避难许可。一年后，斯诺登再次获得俄罗斯的居留许可，期限为3年。 斯诺登在推特上提及近期美国国家航空航天局在火星表面发现液态水活动证据的新闻，并以此讽刺自己被通缉后寻找避难所的不易。他在推特上说："现在我们在火星上发现水了！你们认为他们会在（火星）边界上检查护照吗？" 除斯诺登外，"推特"网站上还有一些受争议个人和团体的认证账户，如多次公开美国政府秘密文件的维基揭秘网，以及全球最大非法文件档案上传下载共享网站"Megaupload"的创始人金姆•多特康姆。