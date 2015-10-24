美特种部队在伊拉克北部解救70名人质

哈通社阿斯塔纳10月24日电 据法新社消息，美国官员周四（10月22日）表示，美国特种部队在伊拉克北部解救遭伊斯兰国恐怖组织劫持人质行动中，救出70名人质，但损失一名美军。这是美军在与伊斯兰国的地面战斗中，首度折损兵员。

这名美国官员告诉法新社，这是一次伊拉克军人的行动，美国军人提供建议和给予支持，行动的目的是解救人质。五角大楼说，这次美军参与行动是根据库尔德地区政府提出请求。

美国有线电视新闻网（CNN）报导说，约70名库德族人质获释。美国其他电视台也对此行动进行报道，但没有具体给出美军的参与人数。 报导还说，美军有人伤亡，但是伤者人数不详。

路透社引述在哈维贾地区的另一名消息人士说，美国特种部队突击一栋房屋，当时伊斯兰国指挥官正聚集那裡，引发持续几个小时的战斗。

《纽约时报》指出，这次行动动用了美军直升飞机，以及美军和库尔德人的特种部队。 哈维贾地区一名消息人士透露，这项行动动用直升机，目标是伊斯兰国监禁一些人质的临时监狱。

美国目前在伊拉克部署3500名军人，针对伊斯兰国恐怖组织展开行动。