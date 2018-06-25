哈萨克斯坦医疗器械保障率达70%

哈通社/阿斯塔纳/6月25日 -- "哈萨克医疗器械"股份公司执行主席如斯兰·努尔苏汗诺夫25日在阿斯塔纳举行的题为"卫生领域医疗器械供应保障程度：问题与解决方式"的圆桌会议上表示，哈萨克斯坦卫生组织医疗器械供应问题应通过租赁机制和公私伙伴关系框架下得到解决。

"就医疗设备供应问题目前国内拥有完善的经验。然而也有未得到解决的问题。例如，医疗机构的平均医疗器械装备水平较低、医疗器械使用及维护服务水平较低等。" 努尔苏汗诺夫说。

据他介绍，哈萨克斯坦医疗器械平均保障率达70%。由于缺乏医疗市场结构具体信息，卫生机构在采购医疗器械过程中存在无法依照技术说明或价格进行挑选的缺陷。

努尔苏汗诺夫表示，根据2012-2016年间对医疗设备采购活动进行的监控，卫生部发现地区医疗设备采购价格存在10亿坚戈的波动。经国家反腐败署调查，成功将1.45亿坚戈资金归还于西哈州财政预算。

努尔苏汗诺夫指出，部分卫生机构通常会忽略国家支持政策下的国内生产商，而是购买外国厂家更昂贵的医疗器械。根据对目前医疗设备使用状况进行的监控结果，仅20-25%医疗设备得到使用。

"哈萨克医疗器械"股份公司负责人称，从2015年起，将不会通过卫生部资金购买医疗设备。2011年，共分配240亿坚戈用于购买医疗设备，而2015年则近5亿坚戈。2016-2017年期间，医疗设备仅通过地方预算购买。三年间，为购买医疗设备共花费1280亿坚戈。全国范围内购买医疗设备状况出现资金缺乏现象，因此需要通过租赁机制和公私伙伴关系框架下解决这一问题。

【翻译：冰山】