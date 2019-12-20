全球木材产量创70年来最高值

哈通社/努尔苏丹/12月20日 —— 据联合国新闻处消息，联合国粮农组织19日表示，2018年工业圆木、锯材和木基板材等主要木材产品的全球生产和贸易量创下自1947年该组织开始记录森林统计数据以来的最高值。

根据粮农组织今天发布的最新数据，2018年世界各地的木材生产和交易量创下历史新高。国际贸易额比2017年增长11％。

负责粮农组织森林产品和统计小组的高级林业官员华特尔（Sven Walter）说道：“可再生林产品产量增加, 可以替换碳足迹较高的化石产品，从而有助于实现可持续发展目标。”

增长最快的地区为北美、欧洲和亚太地区，主要是受到积极经济增长的推动所致。

2018年，世界锯材产量增长了2％，锯材和板材的产量均创历史新高。2018年全球木浆产量和贸易量也增长了2％，分别达到1.88亿吨和6600万吨，创下历史新高。

作为林产品的生产国和消费国，中国的重要性日益提高，其锯材产量最近已经超过美国。该国目前是木基板材和木纤维纸的最大生产国和消费国。

2018年，中国工业圆木进口量增长了8％，同时，其锯材和板材的生产和消费量的增长速度继续领先于世界其他地区。

木屑板和欧松板（OSB）产量陡增

在所有木材产品类别中，常用于建筑和家具制造的木屑板和欧松板(OSB)的全球产量增长最快，2014年至2018年的增长率分别为25％和13％。其中大部分需求增长来自东欧，包括俄罗斯联邦。

2018年，全球工业圆木产量增长5％，达到创纪录的20.3亿立方米。全球贸易增长了7％，达到创纪录的1.38亿立方米，其中中国占据了25%的进口份额。2018年，新西兰取代俄罗斯联邦成为工业圆木的最大出口国。

相比之下，2018年全球纸张和纸板产量萎缩了2％。欧洲和北美的纸张产量停滞不前，而非洲和亚太地区则有所下降。

受数字技术的影响，印刷和书写纸的产量下降了4％，达到1996年以来的最低水平。

木屑颗粒市场持续繁荣

近年来，木屑颗粒的产量急剧增长，这主要得益于欧盟委员会设定的生物能源目标所产生的需求。2018年，全球产量再次增长11％，达到3700万吨，为减少对化石燃料的依赖提供了机会。

欧洲和北美贡献了全球产量的最大份额，但是亚太地区的产量在2014年至2018年期间翻了一番，达到全球产量的15％。