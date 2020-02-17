约70家航空公司取消往返中国大陆的国际航班

哈通社/努尔苏丹/2月17日 -- 国际民航组织表示，根据初步预测，与2019冠状病毒病有关的旅行禁令将使全球航空公司的总营业收入在今年一季度减少40亿到50亿美元。

国际民航组织就与2019冠状病毒病有关的旅行禁令对国际空运的预期经济影响做出了初步预测。

国际民航组织报告说，大约有70家航空公司取消了往返中国大陆的所有国际航班，还有50家航空公司削减了相关的空中业务。这使得直接往返于中国的外国航空公司的旅客运力下降了80％，中国航空公司的运力下降了40％。

在这次疫情暴发之前，各航空公司计划在2020年第一季度与2019年同期相比，将往返中国的国际航线运力提高9％。

国际民航组织的初步估计表明，2020年第一季度往返中国的旅客总数将减少39％至41％，相当于减少1640万至1960万旅客。这意味着全球航空公司的总营业收入可能减少40亿到50亿美元。

这些估计数并不包括对国际航空货运飞机运量造成的潜在影响，也不包括对机场、空中航行服务提供商、中国国内航空运输、以及香港和澳门特别行政区和台湾的影响。

对于2020年第一季度由于中国航空旅客减少造成的与旅游相关的重大影响，国际民航组织估计，日本可能损失12.9亿美元的旅游收入，其次是泰国，损失为11.5亿美元。

国际民航组织还指出，与2003年的SARS疫情相比，2019冠状病毒疫情所造成的航班取消的数量和范围更大。同时，与SARS时期相比，自2003年以来，中国的国际航空运输量增加了一倍，国内运输量则增长了五倍，因此预计这次疫情的影响将大于2003年SARS所造成的影响。

国际民航组织强调，这些只是初步数字和预测，而不是2019冠状病毒疫情最终的直接和间接经济影响的全面评估。