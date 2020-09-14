哈卫生部长担任世卫组织欧洲区域委员会第70届会议主席

哈通社/努尔苏丹/9月14日--哈萨克斯坦卫生部长阿列克谢·崔担任世卫组织欧洲区域委员会第70届会议主席。

世卫组织欧洲区域办事处第70届会议于今日开幕，哈萨克斯坦卫生部长首次担任会议主席。

阿列克谢·崔表示，主持一场非常重要的世界卫生大会是一种荣幸和责任。

«在国际社会和世界卫生组织的支持下，我们将继续与其他国家合作，共同抗击新冠肺炎疫情。 如今，哈萨克斯坦的疫情形势已稳定。同时，我们也制定了应对疫情反弹的特别计划。 我们将保障传染病床位、药品和其他资源的供应， 国内的医生们也已做好应战准备 。 « 他说。

根据早前报道，53个世卫组织成员国卫生部部长和其他高级别官员，以及合作组织和民间社会代表将在2天时间内讨论医疗卫生领域的各类问题。

会议议程的重要主题之一是：COVID-19在地区和全球大流行应对措施和经验，以及2020至2025年改善健康水平欧洲新计划。

会议的第一天，丹麦皇冠公主将发表讲话。此后，欧洲区域委员会将听取第二十七届会议常务委员会工作报告。

此外，世界卫生组织总干事泰德罗斯·阿德诺姆·格布雷耶苏斯将发表讲话，介绍全球在抗击COVID-19 大流行方面的相关经验。

世界卫生组织欧洲区域办事处主任汉斯·克鲁格将就欧洲医疗卫生发展情况做出报告，并提出新的欧洲工作计划。

会议第二天，参会代表们将讨论世界卫生组织在欧洲区域的转型问题。

【编译：阿依波塔】