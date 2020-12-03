70多个国家代表出席可持续发展目标专题讨论会

哈通社/阿拉木图/12月3日 —— 全球70多个国家450多名科学家、分析人士和学者出席了3日以在线形式举行的可持续发展目标专题讨论会。

与会者就可持续发展目标的落实和新冠疫情后的恢复工作，以及电子政务和数字化转型问题进行了讨论。

联合国负责经济与社会事务副秘书长刘振民、韩国行政安全部部长陈永、韩国仁川市市长朴南春、联合国第八任秘书长潘基文和孟加拉国公共管理部国务部长法尔哈特·侯赛因出席会议，并发表讲话。

阿斯塔纳枢纽（Astana Hub）管理委员会主席阿里汗·拜缅诺夫在会上指出，加强机构的持续性已成为当前的主要工作方向。他强调，疫情期间，公共部门发挥了重要的作用。因此，除了技术问题外，还应注重关注公共管理中的领导力和人事政策。

与会者谈及成立有效降低疫情带来的社会经济后果和采取实际有效措施的包容性机构的重要性。此外，会议指出了疫情期间保障商业运营和提供公共服务的创新与数字项目的重要作用。

会议强调，领导能力、区域合作和数字经济是加强可持续发展和消除疫情严重后果的重要因素。

【编译：小穆】