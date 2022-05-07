首份全球感染预防和控制报告：70%的医疗相关感染可以预防

哈通社/努尔苏丹/5月7日 — 据联合国新闻处消息，新冠大流行和最近的其他大型疾病暴发凸显了一个事实：如果对感染预防和控制关注不足，卫生保健机构会在很大程度上助长感染传播，对患者、卫生工作者和访客造成伤害。世界卫生组织的一份新报告显示，如果遵循良好的手部卫生和其他具有成本效益的做法，则可以预防 70% 的这类感染。

如今，在高收入国家，每 100 名急诊医院的患者中，有 7 名患者在住院期间将至少发生一次医疗相关感染，在低收入和中等收入国家，这一数字为15 名。平均而言，每 10 名受影响的患者中就有 1 名会死于医疗相关感染。

重症监护患者和新生儿尤其处于危险之中。报告显示，大约四分之一的医院治疗的败血症病例和在成人重症监护病房治疗的所有败血症及其引发的器官功能障碍病例中几乎有一半与医疗保健相关。

在5月5日世界手部卫生日之际，世卫组织提供了这一首份全球感染预防和控制报告预览。

世卫组织总干事谭德塞说：«新冠大流行暴露了所有地区和国家在感染预防和控制方面的许多挑战和差距，包括那些拥有最先进感染预防和控制规划的国家。»

医疗保健相关感染和抗菌素耐药性

报告首次对全球各国如何实施感染预防和控制规划进行了分析。报告在强调医疗保健相关感染和抗菌素耐药性对患者和医护人员造成伤害的同时，还讨论了感染预防和控制计划的影响和成本效益，以及各国可用于改善这些计划的战略和资源。

医疗保健相关感染和抗菌素耐药性对人们生活的影响是无法估量的。 每年有超过 24% 的医疗相关败血症患者和 52.3% 在重症监护室接受治疗的患者死亡。当感染对抗生素具有耐药时，死亡人数会增加两到三倍。

进展不均

比较 2017-18 年和 2021-22 年调查的数据，拥有国家感染预防控制规划的国家百分比没有提高；此外，在 2021-22 年，106 个评估国家中只有四个（3.8%）在国家层面制定了感染预防控制的所有最低要求。这反映在医疗点的感染预防控制实践实施不充分，只有 15.2% 的医疗保健设施满足预防和控制的所有最低要求。

然而，在某些领域也取得了令人鼓舞的进展，拥有指定感染预防和控制联络点、专项预算、一线卫生保健工作者培训课程、国家检测计划，以及将手部卫生依从性确定为一项关键国家指标的国家百分比显著增加。

高收入国家更有可能推进其感染预防和控制工作，并且比低收入国家拥有更先进的感染预防和控制的可能性高 8 倍。事实上，2018 年至 2021 年期间，低收入国家的情况几乎没有改善，尽管由于新冠大流行而普遍对感染预防和控制给予了更多的关注。

世卫组织呼吁全球所有国家增加对感染预防和控制的投资，以确保护理质量以及患者和卫生工作者的安全。这不仅将保护他们的人口，而且可以改善健康结果并降低医疗保健成本和自付费用。