连接70多个数据库 哈萨克斯坦加强税收优惠监管

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦财政部表示，哈萨克斯坦正推进税收优惠管理数字化，并建立统一的国家税收优惠数字数据库，以提高相关政策的透明度和实施效率。

根据新规，哈萨克斯坦将通过baqylauda.Qoldau.kz门户运行“税收优惠登记系统”，系统汇总以预算减收形式提供的各类国家支持措施信息。

财政部表示，今后，各行业主管部门关于设立税收优惠必要性的论证也将全面转为数字形式，税务部门则根据统一标准评估相关优惠政策的实际效果。

目前，税收优惠成效评估主要包括以下指标：

预算效率，即实际获得税收与税收优惠规模之间的比例； 新增和保留长期就业岗位情况； 生产和出口增长情况； 投资规模与税收优惠之间的比例； 创新和技术发展水平。

为更加准确评估每项税收优惠的实际作用，政府不仅将使用官方统计数据，还将调用政府及非政府数字系统中的原始数据。

目前，baqylauda.Qoldau.kz平台已与70多个会计、财政和其他数字数据库实现对接。

财政部指出，统一数字登记系统将有助于加强对税收优惠的持续监测和效果评估。如果相关行业企业能够持续纳税、扩大生产、增加投资并推动技术创新，相应税收优惠将被视为具有实际成效；反之，其继续实施的必要性将被重新评估。

同时，财政部强调，该数字登记系统仅承担信息汇总和管理功能，不会增加企业申请税收优惠的额外负担。所需信息将由税务部门通过数字系统主动采集和处理，企业无需另行提交大量证明、摘录或其他报表。

相关新规将在正式公布10天后生效。