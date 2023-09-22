乌兹别克斯坦70多名儿童中毒住院

自媒体上最早出现了关于这些孩童中毒的报道，家长们均表示孩子们被要求服用了碘药片（本周，乌兹别克斯坦开始了一项关于儿童加碘的每周计划）。

根据在Namanganliklar.uz 的Telegram频道上发布的来自州卫生管理部门的消息，9月21日当地时间16：00时开始，区医疗卫生中心接收了71名儿童患者。这些患者体温升高，部分人腹部疼痛，有些人出现腹泻和呕吐。

当地政府组建了紧急工作组，开始进行调查。目前已有9名身体状态良好的孩童出院回家，其余患者仍在医院接收治疗。

截至目前仍未明确导致此次事故的准确原因。

9月22日早晨，乌兹别克斯坦卫生部通报了关于发生在丘斯特市的儿童中毒事件。但通报并没有具体说明可能的原因和受害者人数

通报称，卫生部正在密切关注事态进展，所有儿童均按照既定标准接受治疗。为了做出最终诊断，将根据需要采集样本并进行检查。

通报还指出，目前已有10名儿童出院回家。乌卫生部承诺将继续及时发布后续信息。

乌兹别克斯坦总检察官办公室也发布了相关的核查通报，表示事态正在控制之下，官方对情况予以了高度关注，正在对事件原因进行调查，呼吁公众不要听信不明来源的虚假信息，并否认了当地进入紧急状态的谣言。

【编译：木合塔尔·木拉提】