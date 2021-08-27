全球疫情：日增确诊超71万例 累计逾2.15亿例

哈通社/努尔苏丹/8月27日--根据Worldometer实时统计数据，截至努尔苏丹时间8月27日4时30分左右，全球累计确诊新冠肺炎病例215362173例，累计死亡病例4485542例。

数据显示，全球单日新增确诊病例712342例，新增死亡病例10842例。

美国、印度、英国、伊朗、英国、巴西是新增确诊病例数最多的五个国家。而美国、墨西哥、印度尼西亚、巴西、俄罗斯是新增死亡病例数最多的五个国家。

美国累计确诊新冠肺炎病例39295981例，累计死亡病例650906例。与前一天数据相比，美国新增确诊病例160049例，新增死亡病例1363例。

印度新冠肺炎确诊病例升至32558530例。在过去24小时内，印度新增确诊病例46164例；新增死亡病例607例，累计死亡病例达436364例。

根据早前报道，据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时，哈萨克斯坦新增 6 452例经PCR检测确诊的COVID-19病例。截至8月27日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数达767 701人 。