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    22:25, 25 五月 2021 | GMT +6

    哈萨克斯坦一季度金矿石开采量达710万吨

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    哈通社/努尔苏丹/5月25日 -- 今年一季度，哈萨克斯坦的金矿石开采量达到710万吨，同比增加26.4％。其中，阿克莫拉、卡拉干达和东哈萨克斯坦3个州的开采量占总量的79.3%。

    哈萨克斯坦一季度金精矿产量达12.48万吨，同比增加25.9％。其中，东哈萨克斯坦和卡拉干达州产量最高。

    此外，未加工、半加工及粉末状黄金产量为29.2吨，同比增加13.3％，包括精炼金7.6吨，多尔合金8.3吨，阴极金127千克，金粉12千克。哈萨克斯坦1/3的黄金加工量来自首都努尔苏丹，达9.2吨，其次为东哈萨克斯坦州和阿克莫拉州。

    此外，哈萨克斯坦的黄金开采业也在进一步扩大。

    据哈萨克斯坦江布尔州媒体报道，最近蒙特拉哈萨克斯坦分公司（Monterra Qasaqstan）正在该地区建设一座新的金采矿和冶金厂。该工厂的成本预计为19亿美元，计划产能将达到年产10吨黄金。

    据了解，蒙特拉哈萨克斯坦分公司是德国蒙特拉集团（Monterra Group AG）的子公司。该公司自2016年以来，一直在江布尔州的喀拉塔斯-梅伊布拉克（Karatas-Maybulak）金矿区进行地质勘探，目前正在建设采矿和冶金厂。

    根据该公司报道，喀拉塔斯-梅伊布拉克金矿区C1+C2级储量为45吨，预测资源量达95.7吨。

    【编辑：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    矿产 统计 经济 黄金储备
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