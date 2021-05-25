哈萨克斯坦一季度金矿石开采量达710万吨

哈通社/努尔苏丹/5月25日 -- 今年一季度，哈萨克斯坦的金矿石开采量达到710万吨，同比增加26.4％。其中，阿克莫拉、卡拉干达和东哈萨克斯坦3个州的开采量占总量的79.3%。

哈萨克斯坦一季度金精矿产量达12.48万吨，同比增加25.9％。其中，东哈萨克斯坦和卡拉干达州产量最高。

此外，未加工、半加工及粉末状黄金产量为29.2吨，同比增加13.3％，包括精炼金7.6吨，多尔合金8.3吨，阴极金127千克，金粉12千克。哈萨克斯坦1/3的黄金加工量来自首都努尔苏丹，达9.2吨，其次为东哈萨克斯坦州和阿克莫拉州。

此外，哈萨克斯坦的黄金开采业也在进一步扩大。

据哈萨克斯坦江布尔州媒体报道，最近蒙特拉哈萨克斯坦分公司（Monterra Qasaqstan）正在该地区建设一座新的金采矿和冶金厂。该工厂的成本预计为19亿美元，计划产能将达到年产10吨黄金。

据了解，蒙特拉哈萨克斯坦分公司是德国蒙特拉集团（Monterra Group AG）的子公司。该公司自2016年以来，一直在江布尔州的喀拉塔斯-梅伊布拉克（Karatas-Maybulak）金矿区进行地质勘探，目前正在建设采矿和冶金厂。

根据该公司报道，喀拉塔斯-梅伊布拉克金矿区C1+C2级储量为45吨，预测资源量达95.7吨。

【编辑：木合塔尔·木拉提】