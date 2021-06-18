总统：政府将额外拨款715亿坚戈用于医生补贴

哈通社/努尔苏丹/6月18日--哈萨克斯坦政府将额外拨款 715 亿坚戈，以继续向医疗领域工作者提供补贴。

据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫18日在首都努尔苏丹市出席 “金心 ” 抗疫英雄纪念碑揭幕仪式。

揭幕仪式上发表讲话的总统表示，目前为止已拨款1800 亿坚戈，以支付给参与抗击冠状病毒疫情的医务工作者。政府将额外拨款 715 亿坚戈，以继续支付相关补助至今年 10 月。 “ 我们已经开始逐步提高医生的工资，并将持续开展相关工作。”

同时，总统表示，为提高医务工作者的社会地位，哈萨克斯坦将设立“哈萨克斯坦功勋医生 ” 荣誉称号。 除了头衔，还会有相应奖励。

此外，总统在讲话中强调指出了建立有效的医务工作者社会保护体系的重要性。

“该体系包括到农村当医生提供住房保障、提供一次性补助和其他福利等。通过各个地区领导人的积极参与，需在全国各地区普及此类措施。 ” 他说。

托卡耶夫总统表示，医务工作者承担的道德和法律责任越来越大，人民对医生的要求也越来越高。因此，有一大部分医务工作者因为压力开始放弃当医生，这是令人担忧的情况。并非只有哈萨克斯坦，全球短缺超过 500 万名医生。在这方面，有必要逐步加强对医务工作者的法律和社会保护。根据我的指示，年底将推出医务人员职业责任保险制度。»

根据早前报道，托卡耶夫总统18日出席“金心 ” 抗疫英雄纪念像揭幕仪式。

据了解，为了向新冠疫情期间做出巨大贡献的医务人员致敬，努尔苏丹市政府在“阿布扎比大厦 ” 广场设立 “ 金心”纪念像。

【编译：阿依波塔】