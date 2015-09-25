麦加朝觐踩踏致717死863伤

哈通社阿斯塔纳9月25日电 据中新网报道，当地时间24日，沙特阿拉伯圣城麦加附近发生朝觐者踩踏事故。这是麦加25年来发生的最严重踩踏事故，也是今年朝圣期间发生的第二起致命意外。截至目前，事故已造成至少717人遇难，另有863人受伤。

此次事故正值本年度麦加朝圣的第3天。当天，朝觐者举行"射石仪式"，这种仪式是朝觐者用石头对着一面石墙猛砸，以示"驱散恶魔"。但此过程中朝觐人群突然发生了混乱，引发了拥挤和推搡，随后发生了踩踏事故。

事故发生后，沙特民防和急救部门出动4000多人、200多辆救护车和14架直升机参与救援。沙特王储、朝觐最高委员会主席穆罕默德召开紧急安全会议商讨应对方案。

沙特卫生大臣法利赫称，初步调查显示，事故是由于人群拥挤和一些朝觐者未按照疏导要求行事所致。

根据沙特民防部门公布的最新消息，此次踩踏事故已经造成至少717人遇难，另有863人受伤。沙特方面没有提供有关死者国籍的具体细节，但是形容他们来自不同的国家。不过伊朗当局称，该国有约43名朝觐者在此次事故中遇难。 踩踏事故发生后表示，沙特国王萨勒曼通过沙特国有电视台发表讲话，对事故中的遇难者表示哀悼，并表示已下令迅速调查这起悲剧。 萨勒曼称，他已指示当局检讨朝圣活动的所有现行计划与安排，以改善组织和管理水平。 此次踩踏事故是麦加在不到两周内发生的第二起意外。本月11日，正在麦加大清真寺内施工的一台巨大塔吊突然倒塌，砸向清真寺内人群，造成百余人死亡，300多人受伤。 24日的事故也是自1990年以来，麦加朝圣季节发生的最严重踩踏事故。1990年7月，麦加一个隧道因通风系统故障引发特大踩踏事故，造成1426人死亡。