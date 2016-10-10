老当益壮 71岁哈萨克老人成网络游戏当红玩家

哈通社阿斯塔纳10月10日电 近期，在第一人称网络射击游戏CS: GO中，出现了一位令人意外又颇为有趣的明星玩家--现年71岁的哈萨克斯坦退休老人阿曼•阿拉什巴耶夫。

老人在游戏中的网名是："Аташка"，意为"老玩家"。



老爷爷的知名度，是在他开通了youtube频道，并上传了自己的游戏视频后，开始火热飙升的。



在他录制的视频当中，这位真正的"骨灰级老玩家"一本正经的向初学者们提出了许多建议，并分享了自己的游戏经验。



据悉，老人接触这一网络射击游戏约有2个月的时间。



当时这位"老玩家"厌倦了各种棋类游戏，开始对孙子整天折腾的电脑游戏产生了好奇，于是便"开启了新世界的大们"。







"当然，我没有一下子就变成高手。目前来说我还不是一个高玩，但我在努力。俗话说得好，不想当将军的士兵，那是很差劲的士兵。网络游戏是个好东西，能够很好的释放心里的压力，还能给人带来欢乐。我可没骗你们啊，打从跟孙子一起玩CS以来，我几乎都不用吃药了。"老玩家在接受记者采访时笑称。



据说，有一些玩家由于老人的年龄，曾一度拒绝与他分在同一队进行游戏。但现在，老人已经有了固定的团队，甚至还有不少粉丝支持他。



老玩家下一步的打算，是参加CS: GO的比赛。



"Аташка"的youtube频道目前已经拥有超过7000多个粉丝。



CS：GO 全称为Counter-Strike: Global Offensive，中文译名《反恐精英：全球攻势》，是一款由Valve与Hidden Path Entertainment合作开发的第一人称射击游戏。（编译：木合塔尔·木拉提）



