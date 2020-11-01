哈萨克斯坦法律和秩序指数排名全球第71位

哈通社/努尔苏丹/11月1日 -- 根据美国权威民调机构盖洛普(Gallup)公布的2019年度全球法律和秩序指数排名，哈萨克斯坦在全球144个参评国家中位列第71位，得分为79分。

根据榜单，欧亚经济联盟国家中该项排名最靠前的为亚美尼亚（第30位，85分），其后依次为白俄罗斯（第77位，77分）、吉尔吉斯斯坦（第79位,77分）、俄罗斯（第91位，74分）。

排名前10的国家分别为新加坡、土库曼斯坦、中国、冰岛、科威特、挪威、奥地利、瑞士、乌兹别克斯坦和阿联酋。

排名倒数10位的国家分别为：墨西哥、博茨瓦纳、塞拉利昂、乌干达、冈比亚、南非、利比里亚、委内瑞拉、加蓬和阿富汗。

全球法律和秩序指数反映公民对本国治安的信任度及自身安全感。得分越高，表明该国有安全感的居民占比越高。

根据英国智库列格坦研究所（Legatum Institute）此前发布的2019年全球繁荣指数，哈在167个国家参与的全球公民安全和受保护排行榜中位列第89位。其中，投资环境（第51位）和生活水平（第59位）分项排名较高。

【编辑：木合塔尔·木拉提】