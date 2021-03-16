美国加州71岁男子驾车闯入人行道 致三死六伤

哈通社/旧金山/3月16日 —— 据中新社报道，当地时间15日，美国加州圣迭戈一名71岁的男子驾驶汽车闯入一处地下通道内的人行道，造成3人死亡，6人受伤。

美国全国广播公司援引警方的话说，一辆沃尔沃旅行车当日上午9时左右在圣迭戈城市学院附近的地下通道内撞上行人。《纽约时报》报道称，圣迭戈警察局长戴维·尼斯莱特在新闻发布会上说，警方确定涉事驾驶员为当地71岁的男子克雷格·沃斯。尼斯莱特说，涉事车辆转向右侧，完全驶上了人行道，并撞上受害者。车辆回到道路上之后停了下来，驾驶员下了车。尼斯莱特说，停车后，驾驶员试图提供帮助并向警方表明身份。

警方说，9名被撞者中，有3人死亡。官员最初表示，伤势最严重的2人正在住院，处于危急状态。此后的新闻发布会上，圣迭戈消防局长科林·斯托威尔说，这两名伤者处于清醒状态，能回答问题，并称«这是一个好迹象。»斯托威尔说，其他人遭受了“非危急”的伤害。

警方称，沃斯被控酒后或吸毒后开车的重罪以及车辆过失杀人等多项罪名。尼斯莱特说，现场清醒测试的结果等证据表明，沃斯事发时的能力“受损”。但是，他没有说这种损伤是否涉及酒精。尼斯莱特还说，其它指控可能会在以后提出。截止15日晚，不能确定沃斯是否有律师。

《圣迭戈联合论坛报》报道称，事发区域是无家可归者的栖身场所，常年有人在人行道上搭帐篷。警方表示，现场发现一些帐篷和个人物品。尼斯莱特说，在最近的潮湿和寒冷天气中，人们可能去了那里寻找栖身之地。他说，事发时，“不知道人们是在睡觉还是坐着。”