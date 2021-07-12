同胞基金会已与71个外国哈萨克文化中心签署备忘录

哈通社/努尔苏丹/7月12日--哈萨克斯坦同胞基金会副主席玛高亚·萨尔巴索夫12日表示，外国有250家哈萨克文化中心，同胞基金会已与其中71家签署备忘录。

玛高亚·萨尔巴索夫在今日举行的新闻发布会上表示，如今，同胞基金会主要开展四个方向的工作。 第一，组织文化和人道主义活动，以保护外国哈萨克的民族文化。第二，帮助移居哈萨克斯坦的同胞适应社会。 第三，研究国外哈萨克人的社会状况，以及国际上与同胞合作的最佳实践。 第四、与国外哈萨克青年建立联系，吸引他们来哈萨克斯坦。

据其介绍，计划在明年的世界哈萨克人大会成立30周年之际举行一次大型代表大会。

根据各种数据，世界各国当前有500-700万名哈萨克民族，目前正在进行研究以确定确切数字。

萨尔巴索夫表示，自2018年同胞基金会成立以来，一直在积极进行外国哈萨克民族文化中心的清点工作，哈萨克斯坦外交部和驻外哈萨克大使馆也在积极协助该工作的开展。目前世界各国有250家哈萨克文化中心，其中150家正在活跃开展其工作。截至当前，同胞基金会已与其中71家哈萨克文化中心签署合作备忘录。

【编译：阿依波塔】